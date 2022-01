Coreia do Norte diz que fez novo teste de míssil hipersônico

O lançamento havia sido detectado e noticiado horas antes por autoridades japonesas e coreanas –que, junto aos Estados Unidos, fizeram críticas

A agência estatal norte-coreana anunciou nesta quarta-feira (5) que fez um teste de lançamento de um míssil hipersônico. De acordo com as informações da KCNA, o objeto atingiu seu alvo de forma bem-sucedida.

O lançamento havia sido detectado e noticiado horas antes por autoridades japonesas e coreanas –que, junto aos Estados Unidos, fizeram críticas ao regime de Kim Jong-Un.

Esta é a primeira atividade militar desse tipo realizada pela Coreia do Norte ao menos desde outubro do ano passado.

No mês anterior, o país já havia alegadamente feito um teste com um míssil hipersônico, entrando em uma corrida armamentista com outras potências detentoras dessa tecnologia.

A KCNA disse que no teste desta quarta o míssil viajou por 700 km e atingiu seu alvo, mostrando bom controle de voo.