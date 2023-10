Conselho de Segurança votará propostas de resolução brasileira e russa sobre guerra Israel-Hamas

A reunião, marcada para as 19h (horário de Brasília), foi convocada pela missão brasileira, que ocupa a presidência rotativa do órgão neste mês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai votar nesta segunda-feira (16) duas propostas de resolução, uma elaborada pela Rússia e a outra pelo Brasil, sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

A reunião, marcada para as 19h (horário de Brasília), foi convocada pela missão brasileira, que ocupa a presidência rotativa do órgão neste mês.

O país foi encarregado da tarefa de apresentar uma proposta de redação após a última reunião, realizada na sexta (13). Na ocasião, representantes russos circularam sua própria versão, pedindo um cessar-fogo humanitário, mas ela foi rechaçada pelos demais membros.

Assim, coube ao Brasil fazer consultas com as outras representações para chegar a uma redação aceitável por todos. A Rússia, no entanto, já afirmou que apresentará duas emendas ao texto brasileiro. De acordo com o diplomata Dmitri Polianskii, o país vai pedir a inclusão da condenação a “ataques indiscriminados contra a Faixa de Gaza” e um pedido para um cessar-fogo humanitário.

Para ser aprovada, uma resolução precisa do voto favorável de 9 dos 15 membros do conselho, e não ser vetada pelos países com assento permanente -Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido.

O grupo possui divergências expressivas sobre o conflito. Enquanto russos e chineses vêm criticando a contraofensiva israelense, os americanos são aliados de Tel Aviv e historicamente blindam o país no fórum.