Confrontos entre milícias em Trípoli deixam 16 mortos

Confrontos entre duas milícias líbias na capital Trípoli deixaram 16 mortos e cerca de 50 feridos desde que começaram na quinta-feira, de acordo com um novo balanço publicado neste sábado.

“Todos os feridos recebem atendimento médico em hospitais” na cidade, acrescentou, sem especificar o número de civis mortos e feridos.

O Serviço de Ambulância e Resgate de Trípoli informou na sexta-feira a morte de três civis, somando-se ao saldo anterior de 13 mortos.

Os combates que começaram na noite de quinta-feira cessaram durante a manhã de sexta, mas recomeçaram no leste da cidade à tarde. Eles ocorrem entre dois grupos armados influentes no oeste da Líbia: a Força Al Radaa (dissuasão) e a Brigada Revolucionária de Trípoli.

Segundo fontes locais, a causa desses combates pode ser a prisão de um membro de uma milícia pelo outro grupo armado.

Ambos os grupos envolvidos nos combates são leais ao Governo do Acordo Nacional de Abdulhamid Dbeibah, nomeado no ano passado como parte de um processo de paz apoiado pelas Nações Unidas para acabar com mais de uma década de violência na Líbia, rica em petróleo.

