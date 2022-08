Coelhos gigantes são resgatados e colocados para adoção na Inglaterra

Segundo a entidade de proteção aos animais, o maior coelho encontrado pesava mais de 8kg, do tamanho de um cachorro de porte médio

A Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), entidade de cuidados aos animais, resgatou mais de 40 coelhos gigantes que seriam abatidos. Eles sofriam maus-tratos, e agora recuperados, foram colocados para adoção.

Os 47 animais foram encontrados no condado de Northumberland, no norte da Inglaterra, há cerca de um mês. Da raça Gigante de Flandres, o peso deles varia entre 6 e 10kg.

Segundo a entidade de proteção aos animais, o maior coelho encontrado pesava mais de 8kg, do tamanho de um cachorro de porte médio. A suspeita é de que os coelhos estavam sendo engordados para serem abatidos no mercado ilegal.

Essa raça foi desenvolvida na Bélgica, na região de Flandres, e é muito utilizada para exposição e como animal de estimação.