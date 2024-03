Cinco pessoas morrem em Gaza após lançamento aéreo de ajuda humanitária sobre Gaza

A causa do acidente teria sido uma falha nos paraquedas dos pacotes, segundo informou o governo palestino

Cinco pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas após um lançamento aéreo de ajuda humanitária no norte de Gaza, afirmou nesta sexta-feira (8) o chefe da enfermaria do principal hospital do território palestino.

Os feridos foram levados para o hospital Al Shifa, em Gaza, informou à AFP o responsável pelo setor de emergência da unidade, Mohamed al Sheij.

A causa do acidente teria sido uma falha nos paraquedas dos pacotes, segundo informou o governo palestino.

“Avisamos anteriormente que representa uma ameaça para a vida dos cidadãos, e foi isso que aconteceu hoje, quando os pacotes caíram sobre as cabeças dos cidadãos” disseram as autoridades de Gaza.

As autoridades de Gaza solicitaram também que as ajudas sejam enviadas através das travessias terrestres.