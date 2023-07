China registra temperatura de 52,2°C, um recorde para meados de julho

Uma estação meteorológica na cidade de Turfã, Xinjiang, “registrou um pico de temperatura de 52,2°C às 19h00 de 16 de julho”

A China registrou temperatura de 52,2 graus Celsius no domingo na região de Xinjiang (oeste), um recorde para meados de julho, informou nesta segunda-feira (17) o serviço meteorológico.

Xinjiang, o vasto território parcialmente desértico e que faz fronteira com vários países da Ásia Central, é geralmente a região mais quente da China durante o verão.

Uma estação meteorológica na cidade de Turfã, Xinjiang, “registrou um pico de temperatura de 52,2°C às 19h00 de 16 de julho, quebrando o recorde histórico de calor para o mesmo período do ano”, afirmou a Administração Meteorológica em um comunicado.

O recorde anterior, de acordo com a estação, era de julho de 2017, quando o termômetro atingiu 50,6ºC.

A cidade oásis de Turfã fica próxima do deserto de Taklamakan.

A temperatura no solo da região atingiu 80ºC no domingo, de acordo com o serviço meteorológico.

As ondas de calor no verão não são incomuns na China. Mas o país asiático enfrentou condições meteorológicas extremas nos últimos meses, exacerbadas pela mudança climática, de acordo com os cientistas.

