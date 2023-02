China promete retaliar EUA por derrubada de balão

Em um briefing diário, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, não deu detalhes e não identificou os alvos das medidas

A China disse nesta quarta-feira, 15, que tomará medidas contra entidades dos Estados Unidos relacionadas à derrubada de um suposto balão espião chinês na costa leste americana. Em um briefing diário, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, não deu detalhes e não identificou os alvos das medidas.

A China afirma que o balão era um dirigível meteorológico não tripulado que foi acidentalmente desviado do curso e acusa os EUA de exagerar ao derrubá-lo com um míssil disparado de um caça F-22. Desde a queda do balão no dia 4 de fevereiro, os EUA sancionaram seis entidades chinesas que dizem estar ligadas aos programas aeroespaciais de Pequim. Embora a China negue que o balão seja um ativo militar, ainda não disse qual departamento ou empresa do governo era responsável por ele.

Nesta quarta-feira, o embaixador dos EUA no Japão, Rahm Emanuel, disse que a invasão do balão chinês faz parte de um padrão de comportamento agressivo de Pequim. “O balão para mim não é um incidente isolado”, afirmou. Fonte: Associated Press