China entende que seu futuro econômico está mais ligado ao Ocidente do que à Rússia, diz Biden

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (24) que a China sabe que seu futuro econômico está mais atrelado ao Ocidente do que à Rússia, em tentativa de cobrar uma posição mais enfática de Pequim em relação à invasão russa na Ucrânia. Até agora, o governo chinês tem evitado declarações contrárias ao Kremlin e já criticou as sanções impostas pelas potências ocidentais ao país de Vladimir Putin.

“Não fiz ameaças, mas certifiquei-me de que ele entendesse as consequências de ajudar a Rússia”, afirmou Biden em Bruxelas, onde se encontra com líderes europeus, ao comentar a conversa recente com o líder chinês Xi Jinping. O presidente americano disse ainda que apontou para Xi o número de empresas americanas e estrangeiras que deixaram a Rússia desde a invasão da Ucrânia.

O democrata afirmou que Putin pode sofrer retaliações caso utilize armas químicas na guerra. “Nós responderíamos”, disse, acrescentando que “a natureza da resposta dependeria da natureza do uso”.

Respondendo a perguntas de jornalistas, Biden afirmou ainda que os refugiados devem ser responsabilidade da comunidade internacional, inclusive dos EUA. O presidente também defendeu que a Rússia seja removida do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, e defendeu a criação de um sistema para detectar quais países e empresas têm violado as sanções.