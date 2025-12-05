China e EUA reafirmam relações bilaterais e acordo de cooperação em videoconferência

São Paulo, 05 – O vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o representante comercial americano, Jamieson Greer, realizaram uma videoconferência nesta sexta-feira, 05.

Ambos os lados concordaram em promover o desenvolvimento estável das relações comerciais e econômicas bilaterais, “ampliar a lista de cooperação e reduzir a lista de problemas”, segundo a agência de notícias Xinhua.

As partes envolvidas “avaliaram positivamente” a implementação dos resultados das negociações comerciais anteriores e discutiram os próximos passos para a cooperação.

“Durante a conversa construtiva de hoje [sexta-feira] com o vice-primeiro-ministro He Lifeng, Greer e eu discutimos a implementação em curso do acordo de Busan entre o presidente Donald Trump e o presidente Xi Jinping, que está a decorrer bem. Reafirmei também o compromisso dos EUA com o diálogo contínuo com a China”, disse Bessent em post no X.

