China diz que garantirá suprimento energético cumprindo metas climáticas

Algumas fábricas são forçadas a suspender a produção devido ao racionamento de energia, que pode se estender até o ano que vem

A China garantirá o suprimento energético doméstico neste inverno ao mesmo tempo em que cumprirá suas metas climáticas, disse uma autoridade de planejamento estatal nesta quarta-feira (13).

Os comentários chegam no momento em que várias regiões enfrentam sua pior crise energética em anos, estimulada pela escassez de combustíveis para a geração de energia, preços recordes do carvão e uma demanda de eletricidade em disparada no momento em que a atividade manufatureira vacila na segunda maior economia do mundo.

Algumas fábricas são forçadas a suspender a produção devido ao racionamento de energia, o que alguns analistas acreditam que pode se estender até o início do ano que vem. “O suprimento energético da China neste inverno e na próxima primavera está garantido”, disse Zhao Chenxin, uma autoridade da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, em uma coletiva de imprensa, acrescentando que as metas climáticas chinesas de longo prazo de atingir um pico de carbono até 2030 e a neutralidade de carbono até 2060 também serão cumpridas.

Os combustíveis para usinas termoelétricas, como as de carvão e gás natural, representam cerca de 70% da geração de eletricidade da China, de acordo com o Birô Nacional de Estatísticas.

Zhao também disse que o país proibirá que governos municipais fechem minas de carvão sem autorização e que pedirá que as minas de carvão fechadas dos principais pólos de mineração de Shanxi, Mongólia Interior e Shaanxi retifiquem seus problemas e retomem a produção o mais cedo possível. Inundações forçaram várias minas a interromper o trabalho recentemente.

A China revisou cerca de 976 minas de carvão e aprovou 153 delas, o que pode acrescentar 55 milhões de toneladas de produção no quatro trimestre, disse Sun Qingguo, autoridade da Agência Nacional de Segurança na Mineração.

A produção diária de carvão atingiu seu maior nível desde fevereiro, ultrapassando 11,2 milhões de toneladas, e o estoque do total de carvão à disposição no país dá conta de 15 dias de uso, segundo outra autoridade.

Zhao ainda disse que a China garantiu 174,4 bilhões de metros cúbicos (bmc) de fontes de gás natural e estabeleceu mais de 27 bmc de estoque de gás até o momento. Mas autoridades reiteraram que o reforço da produção não comprometerá os padrões de segurança no setor de mineração, sujeito a acidentes frequentes. “A expansão da produção será implantada de forma ordeira”, disse Sun.