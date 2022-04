China descreve cenas em Butcha como ‘preocupantes’, mas volta a criticar sanções contra Rússia

Ele também pediu que os países ajudem a criar condições favoráveis para um acordo de paz entre Moscou e Kiev

O embaixador da China na ONU, Zhang Jun, descreveu as imagens de dezenas de corpos na cidade ucraniana de Butcha como “muito preocupantes” durante reunião do Conselho de Segurança nesta terça-feira (5).

Logo, porém, acrescentou que as circunstâncias do episódio devem ser estudadas e que as acusações precisam ser baseadas em fatos, recado indireto a nações do Ocidente que têm pedido que a Rússia e seu líder, Vladimir Putin, sejam acusados de crimes de guerra.

Zhang Jun voltou a criticar as sanções impostas contra Moscou, postura que Pequim sustenta desde o início do conflito. “Não são efetivas e acabam por escalar a guerra, além de instrumentalizarem a economia mundial”, afirmou o embaixador.

Ele também pediu que os países ajudem a criar condições favoráveis para um acordo de paz entre Moscou e Kiev, em vez de “criar ainda mais bloqueios para um possível acordo”.

O chinês ainda criticou o que descreveu como pressão do Ocidente para que países europeus menores assumam um lado no conflito e disse que a situação atual tem prejudicado, em especial, nações emergentes.