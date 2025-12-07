Menu
Mundo
Chefe do Exército israelense classifica linha de retirada de suas tropas como nova fronteira em Gaza

Redação Jornal de Brasília

07/12/2025 17h07

Foto: Reprodução/ Canva

O chefe do Exército israelense, tenente-general Eyal Zamir, declarou neste domingo (7) que a linha de demarcação para onde as tropas israelenses se retiraram em Gaza constitui uma nova fronteira.

“Temos controle operacional sobre vastas áreas da Faixa de Gaza e permaneceremos nessas linhas de defesa. A Linha Amarela é uma nova marca de fronteira, que serve como linha defensiva avançada para nossas comunidades e como linha de atividade operacional”, declarou Zamir aos soldados da reserva em Gaza.

Em virtude do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e o Hamas, as forças israelenses recuaram para posições atrás da chamada Linha Amarela.

AFP

