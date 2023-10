Chanceler Mauro Vieira comandará reunião no Conselho de Segurança sobre guerra Israel-Hamas

Na pauta do evento, a situação humanitária na Faixa de Gaza, ameaças à segurança e à paz mundial e desdobramentos do conflito

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai comandar a reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York, nesta sexta-feira, 13, para tratar da guerra entre Israel e Hamas. O Itamaraty confirmou que o encontro, convocado pelo Brasil, terá início a partir das 10h (horário local).

“Na pauta do evento, a situação humanitária na Faixa de Gaza, ameaças à segurança e à paz mundial e desdobramentos do conflito no Oriente Médio”, diz a nota divulgada pelo governo, que ainda lembrou o apelo feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e à comunidade internacional, em defesa das crianças palestinas e israelenses.

Mauro Vieira cumpria agenda de trabalho no Camboja e seguiria para as Filipinas, compromisso que foi cancelado por causa da reunião do Conselho de Segurança – é o segundo encontro do grupo em menos de uma semana após a deflagração do conflito entre Hamas e Israel.

O Brasil assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU em outubro. Na primeira reunião, um dia após o conflito, o Brasil condenou os ataques contra civis.

Estadão Conteúdo