Celebração da anexação da Crimeia vira ato de guerra pró-Putin

Igor Gielow

São Paulo, SP

A tradicional celebração do aniversário da anexação da Crimeia no estádio Lujniki, em Moscou, tornou-se um evento em favor da guerra na Ucrânia.

Os telões colocavam as palavras Rússia, Crimeia e Donbass (área russófona reconhecida como país por Vladimir Putin, cuja proteção foi a desculpa para a invasão do vizinho) juntas, antes da frase: Pelo presidente.

Detalhe: em russo, a frase é Za presidenta, mas o Z não existe no círilico. Os organizadores, contudo, usaram a letra latina, que é o símbolo da invasão, pintada em veículos militares em ação na Ucrânia. Na plateia, havia faixas no mesmo estilo, dizendo Por Putin (Za Putina), com o Z pintado nas cores da faixa de São Jorge, símbolo militar russo.