Calendário eleitoral e criminal de Trump se embolam em 2024

FERNANDA PERRIN

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS)

Candidatar-se à Presidência implica uma agenda agitada em qualquer lugar do mundo. Fazer isso em um sistema com primárias, em um país dividido em 50 estados, sendo alvo de quatro processos criminais e outros dois civis simultâneos na Justiça é o que Donald Trump vai tentar provar ser possível fazer no próximo ano.

Sua equipe parece não ter nenhuma ilusão sobre os próximos meses: “pesadelo” foi a palavra usada por uma assessora do empresário no último sábado (23) para descrever o calendário de 2024.

Já em janeiro, Trump vai ter que equilibrar quatro datas fundamentais na Justiça com o início das primárias republicanas, processo por meio do qual o partido define seu candidato em votações realizadas em cada estado.

A largada eleitoral acontece em Iowa, no dia 15. Logo no dia seguinte, começa o julgamento do empresário em Nova York no processo de difamação movido pela jornalista E. Jean Carroll -no qual Trump já foi considerado culpado, pendendo a definição do valor da indenização a ser paga.

O clímax da confusão, no entanto, é março. O mês concentra boa parte das primárias, com a chamada Super Terça marcada para o dia 5, e marca o início de dois julgamentos criminais: um em Washington, no dia 4, no qual é acusado de conspirar contra os EUA para reverter a derrota na eleição de 2020, e outro em Nova York, no dia 25, por supostos pagamentos irregulares à atriz pornô Stormy Daniels durante a campanha de 2016.

A equipe jurídica do ex-presidente -que tem consumido parte significativa da sua arrecadação de campanha- adotou a estratégia de tentar protelar ao máximo os processos, idealmente para depois da eleição geral, marcada para 5 de novembro. Por isso, é provável que as datas previstas para início dos julgamentos mudem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O processo que trata da suposta tentativa de permanecer no poder, por exemplo, não pode começar enquanto não for decidido se a imunidade presidencial impede que Trump seja imputado de crimes que teria cometido quando estava no cargo, como alega sua defesa. O caso está no momento nas mãos de uma Corte de Recursos Federal, e tudo indica que deve chegar à Suprema Corte.

Um terceiro julgamento, referente aos documentos confidenciais que o ex-presidente teria ilegalmente levado consigo para seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, está marcado para começar em 20 de maio. Um quarto, por suposta interferência na eleição da Geórgia, não tem data definida -a promotoria pediu que ocorra em 5 de agosto, mas ainda não houve resposta do juiz encarregado. Para a campanha de Trump, esse é o mais preocupante: agosto é quando começa oficialmente a corrida pela Casa Branca contra Joe Biden.

A esse cronograma já caótico se soma a decisão da Suprema Corte do Colorado na semana passada, que determinou que Trump não pode participar das primárias do estado por ter violado a 14ª Emenda da Constituição Federal, que impede de ocupar cargos públicos os indivíduos que tenham cometido insurreição.

Na última quinta (28), a secretária de estado do Maine barrou o empresário das primárias locais sob justificativa semelhante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A defesa de Trump já disse que vai recorrer das duas decisões. O caso do Maine deve ir primeiro à Suprema Corte estadual, enquanto o do Colorado, à Suprema Corte dos EUA -o prazo para o recurso ser protocolado é 4 de janeiro. Não há perspectiva de quando os juízes decidirão a questão, que deve impactar dezenas de ações semelhantes abertas em diversos estados.

Uma eventual confirmação da inelegibilidade do ex-presidente pela instância máxima da Justiça americana mudaria o rumo de toda a eleição. Trump lidera com folga as primárias republicanas e aparece ora empatado, ora à frente de Biden nas pesquisas de intenção de voto conduzidas até agora.

Veja as principais datas previstas no calendário eleitoral e legal de Donald Trump em 2024.

JANEIRO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data – Estado – Descrição

4 – Distrito de Colúmbia – Prazo para recorrer à Suprema Corte dos EUA contra decisão do Colorado que tirou Trump das primárias

9 – Distrito de Colúmbia – Argumentação oral da defesa de Trump alegando que imunidade presidencial impede que ele seja julgado por crimes cometidos no cargo; caso pode ir para a Suprema Corte dos EUA

11 – Nova York – Argumentos finais no processo civil sobre fraude empresarial na Suprema Corte de Nova York; sentença deve sair nas semanas seguintes e é esperado que Trump recorra

15 – Iowa – Caucus – Largada nas primárias republicanas

16 – Nova York – Julgamento de Trump em segundo processo de difamação protocolado pela escritora E. Jean Carroll; deve durar poucos dias

23 – New Hampshire – Primárias

FEVEREIRO

Data – Estado – Descrição

8 – Nevada e Ilhas Virgens – Caucus

12 e 13 – Flórida – Audiência sobre as evidências no caso dos documentos confidenciais na Corte Distrital Federal para o Distrito Sul da Flórida

15 – Nova York – Audiência pré-julgamento no caso dos pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels

24 – Carolina do Sul – Primárias

27 – Michigan – Primárias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MARÇO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data – Estado – Descrição

2 – Idaho e Michigan – Caucus e convenção estadual

3 – Distrito de Colúmbia – Primárias

4 – Distrito de Colúmbia – Início do julgamento de Trump no caso da tentativa de reverter a derrota na eleição; deve durar semanas

4 – Dakota do Norte – Caucus

5 – Alabama, Alaska, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont, Virgínia, Samoa Americana e Utah – Super Terça (primárias simultâneas em diversos estados)

12 – Washington, Geórgia, Mississippi e Havaí – Primárias

15 – Northern Mariana Islands – Caucus

16 – Arizona, Flórida, Illinois, Kansas e Ohio – Primárias

19 – Arizona, Flórida, Illinois, Kansas e Ohio – Primárias

23 – Louisiana – Primárias

25 – Nova York – Início do julgamento de Trump no caso dos pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels

ABRIL

Data – Estado – Descrição

2 – Connecticut, Delaware, Nova York, Rhode Island e Wisconsin – Convenção estadual

20 – Wyoming – Primárias

21 – Porto Rico – Primárias

23 – Pensilvânia – Primárias

MAIO

Data – Estado – Descrição

4 – Missouri – Convenção estadual

7 – Indiana – Primárias

14 – Maryland, Nebraska e Virígina Ocidental – Primárias

20 – Flórida – Início do julgamento de Trump no caso dos documentos confidenciais; deve durar semanas

21 – Kentucky e Oregon – Primárias

25 – Oregon – Convenção estadual

JUNHO

Data – Estado – Descrição

4 – Montana, Nova Jersey, Novo México e Dakota do Sul – Primárias

JULHO

Data – Estado – Descrição

15 a 18 – Wisconsin – Convenção Nacional Republicana em Milwaukee define candidato do partido na eleição geral

AGOSTO

Data – Estado – Descrição

5 – Geórgia – Data proposta para início do julgamento de Trump no caso da interferência nas eleições na Geórgia; deve durar semanas

SETEMBRO

Data – Estado – Descrição

16 – Texas – Primeio debate presidencial

25 – Pensilvânia – Primeiro debate entre vice-presidentes

OUTUBRO

Data – Estado – Descrição

1 – Virgínia – Segundo debate presidencial

9 – Utah – Segundo debate entre vice-presidentes

NOVEMBRO

Data – Estado – Descrição

5 – Todos – Eleição