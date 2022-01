Cachorro aquece e salva montanhista após acidente na Croácia

O resgate demorou 13 horas e, durante esse período, o cachorro -com sua pelagem abundante- aqueceu Grga, deitando sobre ele

Lívia Marra

São Paulo, SP

​North, um malamute do Alasca de oito meses, aqueceu e ajudou a salvar a vida de um montanhista ferido na Croácia.

Grga Brkic e o animal caíram em um barranco no último fim de semana, durante caminhada na cordilheira Velebit, perto da costa adriática.

Outras duas pessoas faziam o passeio, uma delas o primo de Grga e tutor de North.

Os socorristas tiverem dificuldades para chegar ao local do acidente devido à neve e árvores arrancadas por deslizamentos de terra.

O resgate demorou 13 horas e, durante esse período, o cachorro -com sua pelagem abundante- aqueceu Grga, deitando sobre ele.

“Este cachorrinho é um verdadeiro milagre”, disse seu tutor à mídia local.

“A amizade e o amor entre homem e cachorro são ilimitados”, escreveu o Serviço de Resgate de Montanha da Croácia em rede social.

A publicação acompanha foto que mostra North deitado sobre a vítima em uma maca. “Com este exemplo, todos podemos aprender como cuidar uns dos outros.”

Segundo a agência AFP, o acidente aconteceu perto do pico mais alto do maciço, que fica a cerca de 1.800 metros acima do nível do mar.