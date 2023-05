Brasileiros homenageiam Pelé em protestos na coroação de Charles 3º

Dois brasileiros foram flagrados com um cartaz reverenciando Pelé em meio aos protestos contra a monarquia britânica na praça do Trafalgar Square

Pelé foi homenageado por brasileiros na coroação do rei Charles 3º e da rainha Camilla no Reino Unido na manhã deste sábado (6).

O que aconteceu

Dois brasileiros foram flagrados com um cartaz reverenciando Pelé em meio aos protestos contra a monarquia britânica na praça do Trafalgar Square.

Pelé foi apontado como o verdadeiro rei em alusão ao seu apelido popular de “Rei do Futebol”. O ex-jogador tricampeão do mundo com a seleção brasileira morreu há pouco mais de quatro meses.

“God save the King Pelé (Deus salve o Rei Pelé)”, consta no cartaz, adaptando a icônica frase do hino nacional do Reino Unido e das Dependências da Coroa Britânica.

Pelé já foi condecorado por Elizabeth II

Em 1997, Pelé foi condecorado por Elizabeth 2ª como Cavaleiro da Coroa Britânica no Palácio de Buckingham, no Reino Unido. Apesar de ter recebido um título equivalente, o Rei do Futebol não foi chamado de “sir”, pois somente britânicos podem receber a alcunha.

Pelé também prestou suas condolências à monarca, que morreu em setembro de 2022, na Escócia, aos 96 anos.

“Sou um grande admirador da Rainha Elizabeth II desde a primeira vez que a vi pessoalmente, em 1968, quando ela veio ao Brasil testemunhar nosso amor pelo futebol e conheceu a magia do Maracanã lotado”, disse.