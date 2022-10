Boris Johnson anuncia que ficará de fora de disputa para primeiro-ministro

Com isso, seu ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, ganha ainda mais chances de assumir o posto renunciado por Liz Truss

O ex-premiê britânico Boris Johnson afirmou que não vai competir pela liderança do Partido Conservador que o levaria de volta ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. A notícia foi publicada pelo jornal The Guardian neste domingo (23).

Com isso, seu ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, ganha ainda mais chances de assumir o posto renunciado por Liz Truss na última quinta-feira (20).