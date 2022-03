Bombardeio russo em bairro residencial da capital da Ucrânia

Quatro pessoas ficaram feridas, de acordo com um comunicado da administração de Kiev

Um bombardeio russo contra um bairro residencial da capital da Ucrânia, Kiev, deixou quatro pessoas levemente feridas e atingiu várias casas nesta quarta-feira (23).

O bairro de Nyvky, que fica na área da cidade mais próxima da linha de frente – a cinco quilômetros de distância – foi atingido por disparos de artilharia no início da manhã. Quatro pessoas ficaram feridas, de acordo com um comunicado da administração de Kiev. Uma casa foi totalmente destruída e incendia. Vários imóveis foram atingidos por estilhaços.

O ataque destruiu vitrines das lojas próximas e janelas dos edifícios, assim como árvores no bairro residencial. “O inimigo voltou a bombardear […] O distrito de Shvchenkivskyi foi alvo de disparos durante a manhã. As equipes de resgate estão no local tentando apagar vários incêndios em casas particulares e imóveis de grande altura”, afirmou a administração da cidade.

“Eu tinha acabado de voltar de fumar um cigarro lá fora quando, de repente, bum, o telhado desabou”, contou`AFP Volodymyr Okhrimenko, que mora em uma das casas afetadas, onde os bombeiros lutavam para apagar as chamas.

“Perdi a consciência por alguns instantes e depois consegui me levantar. Na casa, que dividimos com duas famílias, estavam três pessoas, com minha irmã e o marido […] Ninguém morreu”, explicou o aposentado, ainda em estado de choque com o ataque, mas feliz por ter apenas um arranhão na testa. “Eu tive tempo apenas de pegar alguns documentos e sair antes do incêndio na casa”, contou a irmã.

