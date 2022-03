Bolsa de Moscou funcionará normalmente na segunda-feira, diz BC russo

Em 24 de fevereiro, quando as tropas russas entraram no país vizinho, a Bolsa de Moscou desabou 30% e US$ 190 bilhões evaporaram do mercado

O Banco Central da Rússia anunciou neste sábado (26) que a Bolsa de Moscou irá funcionar normalmente na próxima segunda-feira (28). Na última quinta-feira (24), o mercado de ações do país foi parcialmente retomado após passar um mês fechado, com as sanções sem precedentes impostas pelos países ocidentais pela guerra na Ucrânia.

Em 24 de fevereiro, quando as tropas russas entraram no país vizinho, a Bolsa de Moscou desabou 30% e US$ 190 bilhões evaporaram do mercado. No dia seguinte, a Bolsa decidiu suspender a maioria de suas atividades.

Apesar do anúncio do BC, pessoas que não residem na Rússia terão de esperar até ao menos 1º de abril para vender ações e títulos em rublo do governo federal. Vendas a descoberto (short selling, em inglês) também continuam banidas.

Para os EUA, a retomada da negociação na Bolsa russa é uma “farsa”.

“O que estamos vendo é uma farsa, uma reabertura do mercado ao Potemkin”, disse, em comunicado, o diretor adjunto para Segurança Nacional da Casa Branca, Daleep Singh.

“A Rússia deixou claro que usará recursos governamentais para inflar artificialmente o valor das empresas que estão sendo cotadas. Isso não é um mercado real, nem um modelo sustentável. A única coisa que reflete é o isolamento da Rússia no sistema financeiro internacional”.