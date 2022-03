Biden sobre Putin: “esse homem não pode ficar no poder”

Ele realizou um discurso em frente ao Castelo Real, edifício fortemente danificado durante a Segunda Guerra Mundial em Varsóvia, na Polônia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste sábado (26) sobre o presidente russo, Vladimir Putin, que “pelo amor de Deus, esse homem não pode permanecer no poder”. Ele realizou um discurso em frente ao Castelo Real, edifício fortemente danificado durante a Segunda Guerra Mundial em Varsóvia, na Polônia.



Em seu discurso na capital polonesa, Biden expressou uma forte defesa da democracia liberal e da aliança militar da Otan, dizendo que a Europa deve se preparar para uma longa luta contra a agressão russa. “Devemos enfrentar esta batalha com olhos claros. Esta batalha não será vencida em dias ou meses”, disse Biden.



Mais cedo, o presidente dos EUA chamou Putin de “carniceiro” em uma coletiva de imprensa, depois de se reunir com refugiados, incluindo alguns da cidade portuária de Mariupol, alvo de bombardeiros russos e ataques a civis nas últimas semanas.



Ataque a Lviv



A cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, foi atingida por vários foguetes neste sábado. Autoridades dizem que ocorreram dois ataques separados, no mesmo dia em que o presidente norte-americano, Joe Biden, visita a capital da Polônia, país cuja fronteira fica a apenas 70 quilômetros de distância.



A cidade de Lviv, com cerca de 700 mil habitantes, foi um refúgio para centenas de milhares de pessoas que fugiam de ataques russos em outras partes da Ucrânia.



Mais cedo, o governador regional, Maxym Kozytsky, afirmou, em um comunicado, que as indicações preliminares eram de que cinco pessoas ficaram feridas no primeiro ataque, mas não especificou o que dois foguetes atingiram. Horas depois, ele relatou mais três explosões fora da cidade, novamente sem detalhes.



O prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, chamou a segunda rodada de explosões de um ataque com foguetes, dizendo que houve danos significativos a um “objeto de infraestrutura” não especificado.