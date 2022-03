Biden pode ir à Europa na próxima semana, diz agência

O deslocamento se daria em um momento em que as ações militares da Rússia na Ucrânia se aproximam de cidades na região da fronteira com a Polônia, que é membro da Otan, a aliança militar do Ocidente

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pode ir à Europa nas próximas semanas, segundo fontes do governo americano disseram à agência Reuters.

O deslocamento se daria em um momento em que as ações militares da Rússia na Ucrânia se aproximam de cidades na região da fronteira com a Polônia, que é membro da Otan, a aliança militar do Ocidente.

De acordo com as informações passadas à Reuters, Biden se reuniria com líderes europeus em Bruxelas, no próximo dia 23. Por ora, trata-se apenas de uma possibilidade, mas a viagem poderia ter o peso simbólico de o presidente americano buscar assumir uma posição mais firme diante do conflito.

Nesta segunda-feira (14), a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, foi perguntada sobre a possibilidade da ida de Biden à Europa, mas disse que não há decisão final a respeito. Ainda assim, ressaltou que os EUA estão “intimamente envolvidos” com seus parceiros da Otan.

Na semana passada, a vice-presidente americana, Kamala Harris, visitou a Polônia e disse que os “EUA estão preparados para defender cada centímetro do território” da aliança. Na ocasião, acrescentou que seu país “leva a sério que um ataque contra um é um ataque contra todos”.

Varsóvia tem firmado seu discurso nos últimos dias, defendendo inclusive uma participação mais ativa da Otan na guerra -o que é visto com preocupação por Washington, que teme uma Terceira Guerra Mundial.