Biden pede financiamento para combate à covid-19 e defende doses de reforço

O presidente tomou sua segunda dose de reforço da vacina, e lembrou que a quarta injeção estará disponível para todos acima de 50 anos no país

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a pedir nesta terça-feira, 30, que o Congresso do país libere verbas para o combate à covid-19 e defendeu a necessidade da aplicação de doses de reforço da vacina contra o vírus. Em discurso sobre a pandemia, o democrata disse que houve testes o suficiente para lidar com a variante Ômicron do coronavírus, e que o “financiamento foi fundamental”.

Estadão Conteúdo