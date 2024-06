Biden diz que ‘respeita o processo judicial’ após condenação de seu filho Hunter

Hunter Biden, filho do presidente dos EUA Joe Biden, deixa o Edifício Federal J. Caleb Boggs em Wilmington, Delaware, em 11 de junho de 2024. – Um júri considerou Hunter Biden culpado em 11 de junho por acusações federais de porte de arma em um primeiro processo criminal histórico de filho de um presidente em exercício dos EUA. O filho de 54 anos do presidente Joe Biden foi condenado pelas três acusações federais que enfrenta, informaram a CNN e outros meios de comunicação dos EUA. (Photo by RYAN COLLERD / AFP)