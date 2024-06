Um novo governo foi formado no Haiti nesta terça-feira (11), com a tarefa de tentar restaurar a segurança e a estabilidade neste país do Caribe, devastado pela violência das gangues.

O decreto com a nomeação dos membros do novo gabinete foi publicado no diário oficial haitiano duas semanas depois de o conselho de transição designar Garry Conille como primeiro-ministro interino.

