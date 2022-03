BC da Rússia estende até 18/3 fechamento do mercado acionário da Bolsa de Moscou

Em comunicado, a autoridade monetária explicou que os mercados de câmbio, monetário e de recompra (repo) abrirão durante a semana

O Banco da Rússia (BoR) informou neste sábado, 12, que decidiu prorrogar a suspensão nas operações do mercado acionário da Bolsa de Moscou até a próxima sexta-feira, dia18, em meio às incertezas decorrentes da ofensiva militar russa na Ucrânia.

Em comunicado, a autoridade monetária explicou que os mercados de câmbio, monetário e de recompra (repo) abrirão durante a semana a partir das 10h no horário local (4h em Brasília). A instituição acrescentou que pretende anunciar os horários de negociações para o período entre 21 e 25 de março em uma data não especificada em breve.

Os negócios de ações na capital russa estão paralisados desde 28 de fevereiro, quatro dias após o início do conflito. Durante o período anterior, o índice referência no mercado local, o MOEX, havia despencado, com volatilidade intensificada pelas sanções econômicas impostas por potências ocidentais contra o Kremlin. Apenas alguns setores de derivativos e commodities ficaram isentos ao veto.

Na última quarta-feira, 9, o BoR anunciou medidas que limitam as transações com moedas estrangeiras no país. Até o dia 9 de setembro, os clientes podem retirar no máximo US$ 10 mil de suas contas – o valor excedente a esse limite será convertido em rublos russos com a taxa de mercado do dia.

