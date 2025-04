Avião de pequeno porte cai na Flórida e mata 3 pessoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Três pessoas morreram nesta sexta-feira (11) depois que um avião de pequeno porte caiu nos arredores do aeroporto de Boca Raton, no estado americano da Flórida, causando uma grande explosão vista a quilômetros de distância por moradores da região e capturada em vídeos que circulam nas redes sociais.

De acordo com socorristas locais, as três pessoas a bordo do avião Cessna 310 morreram, e um motorista que atravessava a rodovia onde o avião caiu ficou ferido. O estado dele não é grave.

Segundo as autoridades, o piloto do Cessna reportou problemas mecânicos à torre de controle de Boca Raton momentos antes de se chocar com o solo. Uma investigação será conduzida pela agência reguladora dos Estados Unidos para determinar as causas do acidente.

A polícia de Boca Raton interditou o trecho da rodovia afetado pelo acidente. De acordo com o site Flightradar, o avião voou em zigue-zague logo após decolar do aeroporto da cidade em direção a Tallahassee, também na Flórida. Ele decolou por volta das dez da manhã, e a primeira ligação de emergência após o acidente chegou vinte minutos depois. A aeronave foi construída em 1977.

O acidente ocorre um dia depois da queda um helicóptero no rio Hudson, em Nova York. O executivo da Siemens Agustin Escobar, sua esposa, Merce Camprubi Montal, e seus três filhos, de 11, cinco e quatro anos de idade, estavam a bordo da aeronave e morreram, assim como o piloto.

Na sexta (11), o dono da empresa de passeios turísticos que operava a aeronave disse que o piloto avisou por rádio que precisava reabastecer poucos minutos antes da queda. Michael Roth, CEO da New York Helicopter Tour, afirmou que cogita uma colisão com ave ou falha no rotor principal, mas a causa exata do acidente que matou os seis ocupantes ainda não foi determinada.