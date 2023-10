Ativista Maha Mamo, faz abertura da Campanha I Belong, da Acnur

A apatridia, a condição de não ser reconhecido como cidadão por nenhum país, é uma situação de vulnerabilidade extrema

O 9º aniversário da campanha #IBelong, uma iniciativa do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) com o objetivo de eliminar a apatridia até 2024, é um momento de grande significado. A apatridia, a condição de não ser reconhecido como cidadão por nenhum país, é uma situação de vulnerabilidade extrema que priva as pessoas de seus direitos fundamentais e dignidade.

“A participação de Maha Mamo neste evento é de importância vital. Como alguém que já viveu a experiência de ser apátrida, Maha traz uma perspectiva única para a mesa. Ela não apenas compreende profundamente os desafios enfrentados pelas pessoas apátridas, mas também é uma voz ativa na defesa dos direitos humanos e na promoção de soluções para a apatridia”, destaca o convite oficial.

Ainda segunda a organização Acnur, Maha Mamo é uma inspiração, pois não apenas superou sua própria condição de apatridia, mas também está trabalhando incansavelmente para garantir que ninguém mais tenha que enfrentar essa realidade injusta. Sua participação neste evento é um lembrete poderoso de que a apatridia não é uma sentença permanente e que a luta para eliminar essa condição é uma causa que vale a pena.

“Neste 9º aniversário da campanha #IBelong, celebramos os progressos feitos até agora e reconhecemos que há muito a ser feito” destaca Maha, que dia 6 chega a Brasília para participar da Semana de Inovação 2023 da Enap e lança no dia 8 de novembro se livro pela primeira vez no Brasil. Segundo a direção da Acnur, a participação de Maha Mamo na celebração da campanha em Genebra, “destaca o compromisso contínuo com a causa e nos lembra que, juntos, podemos e devemos fazer mais para eliminar a apatridia e garantir que todos tenham um lugar a que pertencer.”