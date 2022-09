Atirador invade escola na Rússia e deixa mortos e dezenas de feridos

Há crianças entre as vítimas, informaram as autoridades locais; o assassino se matou em seguida

Um atirador invadiu uma escola na cidade de Izhevsk, na Rússia, e matou ao menos nove pessoas. De acordo com as primeiras informações repassadas pelas autoridades locais, há crianças entre as vítimas. Outras 20 pessoas ficaram feridas no atentado, que ocorreu na manhã desta segunda-feira, 26.

O ataque foi confirmado pelo governador de Udmúrtia – estado onde ocorreu o crime, Alexander Brechalov. Em comunicado em vídeo, ele informou que um atirador ainda não identificado invadiu a instituição de ensino nº 88 de Izhevsk, onde há turmas do 1° ao 11° ano.

Entre as vítimas está também o guarda que fazia a segurança do local. De acordo com o governador e a polícia local, o atirador se matou logo em seguida. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a movimentação em frente à escola após o tiroteio e o socorro às vítimas.

A escola foi evacuada e a área ao redor foi cercada. Não foram divulgados detalhes sobre o atirador ou o que pode ter motivado o atentado. Izhevsk, uma cidade de 640 mil habitantes, está localizada a oeste dos Montes Urais, no região central da Rússia, cerca de 960 quilômetros a leste de Moscou.

Estadão Conteúdo