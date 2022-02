Ataque russo pode ocorrer a partir de falso pretexto, afirma Jen Psaki

A porta-voz afirmou que haveria uma “série de reações em caso de reconhecimento de independência de Luhasnk”

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quarta, 16, que a Rússia pode usar falsas acusações em busca de um pretexto para atacar a Ucrânia. Em coletiva de imprensa, a representante indicou que a desinformação pode ser uma estratégia utilizada por Moscou, como no caso de usar um suposto ataque como prerrogativa para uma reação. Segundo ela, como dito recentemente por autoridades americanas, a crise ainda se encontra em uma “janela” na qual um “ataque pode ocorrer a qualquer momento”.

Por sua vez, Psaki disse que “sem dúvidas, as portas seguem abertas para diplomacia”. Na agenda diplomática, a porta-voz citou a presença da vice-presidente Kamala Harris na Conferência de Segurança de Munique, que ocorre a partir do próximo dia 18. Segundo ela, a americana irá se engajar com aliados, realizando agendas bilaterais. Na ocasião, Kamala buscará defender integridade territorial e soberania da Ucrânia, segundo Psaki.

Sobre a possibilidade de movimentações russas pela soberania de regiões no Leste da Ucrânia, que avançaram ontem no legislativo do país, a porta-voz afirmou que haveria uma “série de reações em caso de reconhecimento de independência de Luhasnk”.

Tratando da alta dos combustíveis, Psaki disse que as opções seguem na mesa do presidente de Joe Biden para o tema, mas que ainda não há nada definido sobre um eventual corte de impostos. A porta-voz citou ainda uma nova liberação de reservas de petróleo, tática adotada pelo governo há algumas semanas.

Sobre a votação para as nomeações ao Federal Reserve (Fed) no Senado, Psaki afirmou que o governo segue apoiando que os cinco indicados sejam avaliados. Depois do boicote da oposição ontem, a porta-voz disse esperar que “republicanos apareçam no Senado para votarem indicações ao Fed, mesmo que sejam contrários”. Concluindo, disse: “precisamos de conselho do Fed completo para combater a inflação”.

Estadão Conteúdo