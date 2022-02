Aviões de EUA e Rússia voam perigosamente perto, em meio às tensões na Ucrânia

O Pentágono avaliou duas das interações como inseguras e a terceira como não profissional, disseram os funcionários

Aeronaves dos EUA e da Rússia que operam no Mar Mediterrâneo voaram perigosamente perto umas das outras em três incidentes separados no fim de semana, incluindo um no qual as aeronaves dos dois países ficaram a 1,5 metro uma da outra, disseram autoridades de defesa. Os incidentes, que ocorreram no espaço aéreo internacional na sexta e no sábado, envolveram três caças russos Su-35 cruzando a rota de voo de três aviões americanos de vigilância P-8A, e ocorrem em meio a tensões crescentes entre os EUA e a Rússia sobre a Ucrânia.

O Pentágono avaliou duas das interações como inseguras e a terceira como não profissional, disseram os funcionários. Os incidentes marcaram as primeiras interações desse tipo entre aeronaves russas e americanas desde 2020. “Nós divulgamos nossas preocupações às autoridades russas por meio de canais diplomáticos. Embora ninguém tenha se ferido, interações como essas podem resultar em erros de cálculo e erros que levam a resultados mais perigosos”, disse um porta-voz do Pentágono, o capitão da Marinha Mike Kafka. Fonte: Dow Jones Newswires.

Estadão Conteúdo