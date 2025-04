Ataque russo na Ucrânia ‘excede os limites da decência’, dizem EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ataque russo que matou pelo menos 32 pessoas na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, “excede os limites da decência”, disse um porta-voz do governo dos Estados Unidos hoje.

Ataque foi um dos mais mortais em meses no país. Mísseis balísticos disparados pela Rússia atingiram prédios residenciais e escolares no centro de Sumy, próximo à fronteira, informou o presidente Volodimir Zelenski.

“O ataque das forças russas contra alvos civis em Sumy ultrapassa os limites da decência. Como ex-oficial militar, sei o que são ataques direcionados, e isso é inaceitável”, escreveu o enviado dos Estados Unidos à Ucrânia, Keith Kellogg, no X.

Mísseis atingiram ruas, prédios residenciais e escolares, bem como diversos veículos. Sumy fica no nordeste da Ucrânia, a poucos quilômetros da fronteira com a Rússia e da região russa de Kursk, palco no ano passado de uma incursão ucraniana que as tropas de Moscou só conseguiram repelir recentemente.

A União Europeia chamou de ‘ataque bárbaro’. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen disse, em publicação no X, que a ofensiva “se tornou ainda mais vil quando as pessoas se reuniram pacificamente para celebrar o Domingo de Ramos”.

Duas das 32 vítimas eram crianças, informaram autoridades locais. Outras 99 pessoas teriam sido feridas pelo ataque, segundo o Ministério do Interior ucraniano.

“A Rússia atingiu o centro da cidade com mísseis balísticos, bem na hora em que havia muitas pessoas na rua”, afirmaram os serviços de resgate nas redes sociais.

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski falou em um “ataque terrível com mísseis” com “dúzias de mortos e feridos”. “E isso em um dia em que as pessoas vão à igreja, no Domingo de Ramos”, disse.