Ataque israelense mata 16 combatentes pró-Irã na Síria, diz ONG

Pelo menos 16 combatentes com conexões com o Irã morreram na madrugada desta segunda-feira (3) em um bombardeio israelense contra uma fábrica em uma cidade vizinha a Aleppo, no norte da Síria, informou uma ONG.

“Dezesseis pessoas, sírios e estrangeiros, morreram” em um bombardeio aéreo israelense contra uma fábrica na localidade de Hayyan, ao norte de Aleppo, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

O balanço inicial da ONG mencionava 12 mortos.

Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, Israel lançou centenas de bombardeios contra as forças do regime de Bashar al Assad e os grupos vinculados ao Irã que as apoiam.

O Ministério da Defesa sírio disse em comunicado que, “depois da meia-noite […] o inimigo israelense lançou um ataque aéreo vindo da direção sudeste de Aleppo contra certas posições nas proximidades de Aleppo”, e que “a agressão deixou vários mártires e danos materiais”.

Segundo o OSDH, cuja sede fica no Reino Unido e conta com uma ampla rede de informantes na Síria, socorristas e bombeiros compareceram ao local do bombardeio para apagar os incêndios e socorrer os feridos.

A ONG acrescentou que Hayyan é “controlada por grupos pró-Irã formados por sírios e estrangeiros”.

Os ataques israelenses na Síria se intensificaram desde o começo da guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza, em outubro.

