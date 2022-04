Ataque em Tel Aviv deixa ao menos 2 mortos em meio a tensão crescente em Israel

Ao todo, 13 pessoas foram mortas no último mês em Israel em meio a esses episódios, segundo informações da agência de notícias Reuters

Ao menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas após um tiroteio no centro da cidade de Tel Aviv, capital de Israel, nesta quinta-feira (7). A polícia local classifica o episódio como um ataque terrorista, e o atirador ainda não foi localizado.

Equipes de emergência estão no local, e aqueles que vivem nos arredores receberam instruções para permanecer dentro de casa. Vídeo do momento que circula nas redes sociais mostra dezenas de pessoas correndo em uma rua da capital após o ataque.

Ao Canal 13 israelense, o porta-voz da polícia Eli Levy informou apenas que “um terrorista abriu fogo a curta distância e, depois, fugiu a pé; várias pessoas ficaram feridas”. Pediu, ainda, que as pessoas não coloquem nem sequer as cabeças para fora das janelas de suas casas e fiquem longe das varandas.

Autoridades do Centro Médico Ichilov, para o qual foram levados os feridos, disseram que quatro estão sendo operados e estão em estado grave, dois têm quadros estáveis e outras duas pessoas foram levemente feridas, segundo o jornal local Times of Israel.

O Ministério dos Transportes informou, pouco depois, que, a pedido da polícia local, todo o transporte público no centro de Tel Aviv foi interrompido enquanto os agentes de segurança continuam a busca pelo atirador.

Israel tem observado, ao longo das últimas semanas, uma onda de ataques realizados em diferentes partes do país. A época coincide com a celebração muçulmana do período sagrado do Ramadã.

O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de um dos ataques, no qual dois homens de origem árabe mataram dois policiais israelenses no final de março. Os atiradores foram mortos na sequência, e ao menos três pessoas ficaram feridas.

Dias depois, um atirador abriu fogo nos arredores de Tel Aviv e matou cinco pessoas -ele foi morto na sequência-, naquele foi o quarto episódio do tipo nos últimos dez dias no país.

Ao todo, 13 pessoas foram mortas no último mês em Israel em meio a esses episódios, segundo informações da agência de notícias Reuters.