Ataque do Hezbollah fere 2 soldados israelenses

IGOR GIELOW

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um dia após Israel matar uma autoridade graduada do grupo palestino Hamas na capital libanesa, Beirute, dois soldados de Tel Aviv foram feridos após o Hezbollah lançar mísseis antitanque contra posições na fronteira entre os dois países.

O grupo xiita, aliado do Hamas e do Irã, é o mais poderoso ator militar no Líbano.

O assassinato por um ataque com drones na terça (2) de Saleh al-Arouri elevou as tensões já altas no norte de Israel, que vive um conflito de baixa intensidade, com escaramuças diárias, mas não uma guerra total, desde que o Hamas abriu a atual guerra com Israel ao atacar o país em 7 de outubro passado.

As forças israelenses dizem estar em alerta máximo para eventuais retaliações, que aumentam o temor de uma conflagração regional mais ampla, algo relativamente contido devido ao reforço militar americano na região.

Ainda assim, a crise de segurança com ataques de houthis do Iêmen, também pró-Hamas e Irã, no mar Vermelho, os renovados conflitos no norte e na Cisjordânia mantêm o risco no ar.