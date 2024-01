Correios lançam edital para contratar agências de publicidade

A entrega das propostas pelas agências será realizada em sessão pública prevista para o dia 8 de março deste ano

Os Correios publicaram no Diário Oficial da União de ontem (2) o aviso de licitação para a contratação de quatro agências para prestação de serviços de publicidade, na modalidade melhor técnica. Para o primeiro ano de contrato, a estatal destinou R$ 380 milhões.

“Ter a marca divulgada em mídia é essencial para toda empresa que disputa mercado concorrencial, como é o caso dos Correios. Estamos retomando investimentos vitais para a estatal e que haviam sido cortados pelo governo anterior, que pretendia privatizar a empresa”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

A entrega das propostas pelas agências será realizada em sessão pública no dia 8 de março. O edital LCF00001/2023 com as informações sobre o processo está disponível no Portal do Fornecedor, no site dos Correios, pelo link.