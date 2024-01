Ataque aéreo no Iraque mata militante de facção pró-Irã em Bagdá

O ataque vem em um momento de crescentes tensões regionais alimentadas pela guerra entre Israel o grupo extremista Hamas e temores de que o conflito se espalhe para outros países do Oriente Médio

Um militante da Força de Mobilização Popular, facção iraquiana apoiada pelo Irã, morreu nesta quinta-feira (4) em um ataque aéreo lançado contra o edifício do grupo em Bagdá, a capital iraquiana, segundo fontes da organização.

O ataque vem em um momento de crescentes tensões regionais alimentadas pela guerra entre Israel o grupo extremista Hamas e temores de que o conflito se espalhe para outros países do Oriente Médio. Também coincide com pressões de autoridades do Iraque para que uma coalizão liderada pelos EUA deixe o país.

Em comunicado, o grupo anunciou que seu vice-chefe de operações em Bagdá, Mushtaq Taleb al-Saidi, ou “Abu Taqwa,” havia sido morto “como resultado de uma brutal agressão” dos EUA. Os responsáveis pelo ataque ainda não foram identificados.

Estadão Conteúdo