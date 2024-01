Marinha divulga edital de concurso público com 1.680 vagas para fuzileiros navais

TAMARA NASSIF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Marinha publicou, nesta quinta-feira (4), um edital de concurso público para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, com admissão em 2025. O documento oferta 1.680 vagas para jovens entre 18 e 21 anos que tenham concluído o ensino médio ou estejam em fase de conclusão.

As inscrições começam já nesta sexta (5) e vão até às 23h59 do dia 16 de fevereiro.

A prova objetiva, ainda sem data definida, terá 50 questões de múltipla escolha sobre conteúdos de matemática e língua portuguesa. Depois, os candidatos passarão por inspeção de saúde, teste de aptidão física -que inclui natação, corrida, flexões e abdominais-, avaliação psicológica e verificação de dados biográficos e documentos.

Do total de vagas, 1.440 são para estudar no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro. Destas, 240 são destinadas a mulheres.

Os 240 postos restantes são para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, na capital federal, sem distinção por sexo.

Os cursos de formação têm duração de 17 semanas e contam com bolsa-auxílio de R$ 1.303,90, além de alimentação, uniforme e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Depois, já formados como fuzileiros navais, os jovens seguem para estágio em unidades da Marinha distribuídas em todas as regiões do país e passam a receber R$ R$ 2.294,50. Os locais são:

Rio de Janeiro (RJ);

Iperó (SP);

Brasília (DF);

Rio Grande (RS);

Belém (PA);

Ladário (MS);

Manaus (AM);

Natal (RN);

Salvador (BA);

Interessados precisam preencher o formulário no site da Marinha, que estará disponível a partir desta sexta. O valor da taxa é de R$ 40, mas candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) ou doadores de medula óssea têm direito à isenção.