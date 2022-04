Argentina é um ótimo destino para turistas em 2022

A pandemia de Covid-19 fez com que diversas viagens fossem canceladas e muitas pessoas tivessem que adiar o sonho de visitar outros países. Entretanto, com a situação voltando à normalidade, é hora de tirar o roteiro da gaveta e viajar pelo mundo. Escolher o destino, decidir o orçamento e pesquisar os melhores preços e promoções é algo que exige planejamento.

Um dos destinos favoritos dos brasileiros, pela proximidade cultural e geográfica, a Argentina desponta como uma opção boa e barata para 2022. A crise financeira vivida pelo país vizinho nos últimos anos causou uma grande desvalorização do peso – atualmente R$ 1 vale cerca de 23 pesos argentinos. Hotéis bem localizados e baratos são facilmente encontrados em Buenos Aires e nas principais cidades do país.

Além do peso desvalorizado, a Argentina sempre chamou a atenção pelos cenários deslumbrantes. Da mesma forma que os hermanos são atraídos pelas belas praias brasileiras, nós somos atraídos pelos encantadores cenários nevados do país vizinho. El Calafate, Bariloche, Ushuaia, entre outras cidades, estão entre os destinos mais procurados.

As famosas vinícolas de Mendoza, já perto do Chile, também atraem grande quantidade de brasileiros. É possível fazer a rota do vinho e visitar a produção, as adegas e, é claro, degustar a bebida que há milênios é amada por povos de toda a Terra.

Outro atrativo da cidade é que ela fica aos pés da Cordilheira dos Andes, o que torna o cenário realmente deslumbrante. A montanha mais alta fora da Ásia, o Aconcágua (6.962 m), fica na região e pode ser explorada. Há diversas agências que garantem o passeio e quem quiser se aventurar a subir a montanha será recompensado com uma vista e uma experiência únicas. O roteiro costuma levar um dia inteiro para ser percorrido, e o cansaço só é superado pela beleza da paisagem.

O Norte da Argentina, local menos visitado, também é digno de nota. Com maior parcela de população indígena, a região preserva as tradições dos povos andinos, incluindo uma gastronomia diferente da do restante do país. Mas as paisagens naturais também causam impacto nos turistas. Salinas Grandes, na província de Jujuy, é o segundo maior deserto de sal do mundo e vale a pena visitá-lo.

Grandes centros como Buenos Aires, Rosário e Córdoba são responsáveis por boa parte da fama do país vizinho e oferecem muitas opções de lazer e cultura. O majestoso Teatro Colón, na capital, é aberto a visitantes e o passeio é muito prazeroso. Quem puder passar mais tempo no país pode aproveitar para percorrer a Ruta 40, que corta o país de Norte a Sul e propicia aos viajantes cenários de tirar o fôlego.

Em suma, a Argentina surge como uma excelente opção para aqueles que, após mais de dois anos de pandemia, querem sair de casa e respirar novos ares sem gastar muito dinheiro. Justamente em razão da Covid-19, antes de arrumar as malas, é bom conferir as exigências do país para a entrada de turistas, que costumam mudar conforme o avanço ou recrudescimento do número de casos.