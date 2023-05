Arábia Saudita e Canadá restabelecem laços rompidos por causa dos direitos humanos

O Canadá nomeou Jean-Philippe Linteau, que atualmente é cônsul geral em Dubai, como embaixador na Arábia Saudita

A Arábia Saudita e o Canadá concordaram nesta quarta-feira, 24, em restaurar relações diplomáticas plenas e nomear novos embaixadores. O anúncio acontece cinco anos após o rompimento dos laços entre ambos os países devido às críticas do Ministério das Relações Exteriores do Canadá à prisão de ativistas de direitos humanos na região saudita.

A reaproximação diplomática segue uma conversa em novembro em uma cúpula na Tailândia entre o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, segundo comunicado bilateral. O Canadá nomeou Jean-Philippe Linteau, que atualmente é cônsul geral em Dubai, como embaixador na Arábia Saudita.

A mudança ocorre em meio a uma onda de diplomacia do príncipe Salman, que voltou ao cenário mundial desde que o presidente americano Joe Biden visitou o país no verão passado. O líder saudita de fato havia sido condenado ao ostracismo pelo Ocidente pelo assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em 2018.

A Arábia Saudita lançou o príncipe herdeiro recentemente como um representante indispensável no grande Oriente Médio. Mohammed orquestrou uma cúpula na semana passada, onde o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez uma aparição surpresa e o presidente sírio, Bashar al-Assad, foi recebido de volta no cenário regional. Antes disso, Riad organizou negociações separadas entre generais sudaneses em guerra, facções palestinas opostas e governos rivais do Iêmen. Em março, concordou em restaurar os laços com o Irã em um acordo mediado pela China.

Estadão Conteúdo