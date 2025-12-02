Apple anuncia a saída do diretor de IA da empresa

A Apple anunciou na segunda-feira (2) que o diretor de sua equipe dedicada à Inteligência Artificial (IA) deixará o cargo, enquanto a empresa americana apresenta atrasos na integração da tecnologia a seus produtos.

John Giannandrea, vice-presidente sênior de ‘Machine Learning’ (ML) e Estratégia de IA da Apple, permanecerá como consultor até sua aposentadoria, prevista para o início de 2026, informou a empresa.

“Somos gratos pelo papel que John desempenhou na construção e no avanço do nosso trabalho em IA”, disse Tim Cook, CEO da Apple.

Em seu lugar, Amar Subramanya entra na empresa como vice-presidente e liderará “áreas críticas”, que incluem os modelos fundamentais de IA e ML.

A Apple está sob pressão na corrida pela IA e tenta demonstrar que não está atrasada em relação aos rivais Google, Microsoft, OpenAI e outros, que oferecem modelos cada vez mais avançados.

No início do ano, a empresa com sede na Califórnia adiou para 2026 o lançamento da versão aprimorada de seu assistente de voz Siri.

Cook destacou que a IA é “central na estratégia da Apple” e afirmou que Subramanya trará uma “experiência extraordinária em IA” para sua função.

Subramanya foi recentemente vice-presidente corporativo de IA na Microsoft. Antes, ele passou 16 anos no Google, onde foi chefe de engenharia para o assistente digital Gemini.

