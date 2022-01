Ao menos 16 pessoas morrem presas em carros por tempestade de neve no Paquistão

Mais de 100.000 automóveis foram para a cidade turística de Murree nos últimos dias para ver as grandes e raras nevascas

Ao menos 16 pessoas morreram presas dentro de seus veículos que ficaram bloqueados por uma tempestade de neve em uma cidade montanhosa do norte do Paquistão, informou o ministro do Interior neste sábado (8).

Os militares foram mobilizados para limpar as estradas e resgatar as pessoas que seguem presas, informou Sheij Rashid em um vídeo no qual afirmou que “entre 16 e 19 pessoas morreram dentro de seus veículos”.

Mais de 100.000 automóveis foram para a cidade turística de Murree nos últimos dias para ver as grandes e raras nevascas, causando enormes engarrafamentos nas vias de acesso e saída, segundo um porta-voz da polícia.

Murree, a cerca de 70 quilômetros ao nordeste de Islamabad, é um popular destino turístico para viagens de um dia a partir da capital.

O gabinete do chefe da província de Punjab anunciou que Murree foi declarada “zona de desastre” e pediu às pessoas para não viajarem para a cidade.

