Alemanha diz ter interceptado conversa entre soldados da Rússia sobre execução de civis

O serviço de inteligência da Alemanha, conhecido como BND, alega ter interceptado comunicações de rádio entre soldados da Rússia nas quais eles falam sobre o assassinato indiscriminado de civis na Ucrânia. Não fica claro a qual região do país eles se referem.

A informação foi divulgada inicialmente pela revista alemã Der Spiegel e confirmada, nesta quinta (7), pelo jornal americano The Washington Post, que conversou com três altos oficiais sob condição de anonimato.

Em duas gravações separadas, segundo alegou um dos oficiais, soldados russos falaram sobre interrogar soldados e civis ucranianos e, depois, atirar neles.

A interceptação já teria sido comunicada ao Bundestag, Parlamento alemão, e a expectativa da inteligência é que isso corrobore como prova de que Moscou tem cometido crimes de guerra no conflito que se desenrola no Leste Europeu.

Ainda de acordo com os oficiais, parte do material coletado em áudio sugere que o grupo Wagner, empresa militar privada russa que, segundo documentado por investigações jornalísticas e acadêmicos internacionais, é próxima do Kremlin, participa dos ataques a civis.