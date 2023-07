Alemanha deixou recessão e voltou a crescer no 2º trimestre, aponta Bundesbank

A instituição pontuou que a recessão registrada nos três primeiros meses do ano chegou ao fim

A Alemanha voltou a crescer no segundo trimestre, afirmou o Bundesbank, o banco central do país, em relatório publicado nesta segunda-feira, 17, sem divulgar estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB). Com isso, a recessão registrada nos três primeiros meses do ano chegou ao fim, pontuou a instituição.

No relatório, a autoridade monetária destaca o resistente mercado de trabalho alemão como baluarte para a economia local, e afirma que a inflação parece ter se estabilizado, apesar de ventos adversos, mas que isso não significa que o crescimento no resto do ano será expressivo.

A economia alemã registrou contração nos últimos dois trimestres, o que caracteriza uma recessão técnica.

Estadão conteúdo