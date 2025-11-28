Menu
Airbus insta suspender voos de 6 mil A320 para trocar programa de controle

Fabricante alerta para vulnerabilidade em sistema de controle de voo após incidente nos EUA que expôs risco de corrupção de dados essenciais

Redação Jornal de Brasília

28/11/2025 16h30

Foto: Reprodução/AFP

A fabricante de aeronaves Airbus instou “deter imediatamente os voos” de 6 mil de seus aviões A320 para substituir urgentemente um programa de controle de voo vulnerável às radiações solares, afirmou à AFP um porta-voz a companhia nesta sexta-feira (28).

A medida foi tomada após um incidente técnico no final de outubro com uma aeronave nos Estados Unidos que “revelou que radiações solares intensas podiam corromper dados essenciais para o funcionamento dos comandos de voo”, explicou a fabricante a seus clientes.

AFP

