Airbnb quer ser ‘superapp de viagem’ e lança reservas de serviços como personal trainer e cabeleireiro

THIAGO BETHÔNICO

LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS)

O Airbnb anunciou nesta terça-feira (13) uma ampla reformulação de seu aplicativo, que passa a oferecer reservas de serviços como personal trainer, cabeleireiro, maquiador e chef de cozinha. A novidade será lançada inicialmente em 260 cidades -o Brasil não está nesta primeira fase.



A atualização marca um novo passo da companhia para se tornar um superapp, com funcionalidades que vão além da hospedagem.



Nos últimos anos, o Airbnb vem ampliando o foco na seção de experiências do aplicativo –onde moradores locais se oferecem para guiar hóspedes em trilhas, passeios culturais e outras atividades. Agora, se inspira na experiência da Amazon para se tonar uma plataforma mais completa, acirrando a competição com os hotéis.



Segundo o CEO e cofundador Brian Chesky, a meta é oferecer tudo o que o turista precisa antes e durante a viagem.



A primeira fase dos “Serviços Airbnb” terá dez categorias, que incluem ainda manicure, spa, massagem, fotografia, refeições prontas e catering (buffet para eventos). Segundo a companhia, os profissionais que vão oferecer esses serviços serão como “anfitriões”, passando por verificação da plataforma.



Para usar a nova funcionalidade, não será preciso estar hospedado em uma acomodação do Airbnb nem estar viajando. A ideia é permitir, por exemplo, que uma pessoa agende uma massagem ou uma aula de ioga em casa, sem precisar viajar.



Além dos serviços, o Airbnb também repaginou a seção de experiências do aplicativo e lançou um novo selo: o Airbnb Originals. Nessa nova categoria, as experiências serão conduzidas por celebridades ou nomes reconhecidos em suas áreas. No Brasil, uma das atrações será um jogo de vôlei de praia com a atleta olímpica Carol Solberg, no Leblon.



Fora do país, as opções incluem um churrasco com o famoso jogador de futebol americano Patrick Mahomes, uma visita aos bastidores da nova turnê da cantora Sabrina Carpenter e uma aula de confeitaria na padaria French Bastards, em Paris.



Com as novidades, o Airbnb reforça a guinada iniciada para diversificar sua atuação.

Criada como um site de hospedagens entre pessoas físicas, a empresa vem buscando se posicionar como uma plataforma de viagens, serviços e turismo.



Nos últimos anos, o Airbnb viu crescer uma onda de legislações pelo mundo contra os aluguéis de curta temporada para casas e apartamentos. Em Nova York, por exemplo, uma lei de 2023 restringiu a modalidade na cidade. Barcelona e municípios na França também tomaram medidas semelhantes.



As regulamentações vieram na esteira de pressões do setor hoteleiro em cidades turísticas, além de reclamações de moradores locais, que se queixam da alta de preços dos aluguéis.



Atualmente, discussão semelhante acontece no Rio de Janeiro. Projeto de lei do vereador Salvino Oliveira (PSD) prevê a criação de um cadastro que exigirá, entre outras coisas, que o proprietário apresente a convenção de condomínio autorizando a hospedagem.



O Rio é o maior mercado do Airbnb no Brasil. Segundo o site Inside Airbnb, a capital fluminense tem hoje 39,4 mil unidades listadas na plataforma. A enorme maioria (98,9%) das reservas é de curta temporada.



Um levantamento da agência Reuters de 2024, feito a partir de dados da plataforma de análise AirDNA, indicou que, em Ipanema, uma a cada sete moradias é usada para hospedagem de Airbnb.



Além da alta no preço dos aluguéis, um dos motivos para regular a atividade na cidade são reclamações de síndicos e moradores, incomodados com falta de segurança, comportamentos de turistas em unidades residenciais e aumento nas contas de água e luz dos condomínios.



Sobre o projeto de lei em discussão no Rio de Janeiro, o Airbnb afirma que, na cidade, quase 30% dos anfitriões cadastrados na plataforma são aposentados, mais de 55% afirmam que a renda obtida via Airbnb os ajuda a continuar morando em suas casas, e que cerca de 45% disponibilizam suas acomodações para pagar contas.



Além disso, a companhia argumenta que a cidade se beneficia do impacto econômico dos aluguéis de curta temporada, principalmente durante grandes eventos, como o Ano Novo, Carnaval e grandes shows.



RAIO-X | AIRBNB



Fundação: 2008

Lucro líquido 2024: US$ 2,6 bilhões

Funcionários: 7.300

O repórter viajou a convite do Airbnb