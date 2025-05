Família do filho de ‘Chapo’ Guzmán viaja aos EUA como parte de negociação

Um grupo de familiares de Ovidio Guzmán, filho do cofundador do cartel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, que está nos Estados Unidos, viajou para o país como parte de “uma negociação” com o Departamento da Justiça, informou o governo mexicano nesta terça-feira (13).

Ovidio Guzmán foi extraditado para os Estados Unidos em setembro de 2023 e negocia com promotores desde outubro de 2024 para se declarar culpado e evitar julgamento.

O secretário de Segurança mexicano, Omar García Harfuch, declarou que os 17 familiares “não eram procurados pelas autoridades mexicanas”.

Guzmán foi preso em 17 de outubro de 2019, em Culiacán (noroeste), mas foi libertado por ordem do então presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, devido à violência desencadeada pelo cartel de Sinaloa como retaliação.

O Departamento da Justiça dos EUA se recusou a responder às perguntas da AFP sobre a chegada deste grupo de parentes de um dos “Chapitos”, como são conhecidos os filhos de Joaquín Guzmán.

Em entrevista à RadioFórmula, García Harfuch afirmou que o Departamento da Justiça americano “deve compartilhar informações” com as autoridades mexicanas.

Os Estados Unidos acusam os quatro filhos de “El Chapo” Guzmán de assumir o controle do Cartel de Sinaloa após a prisão do pai, que foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos em 2019.

Até o momento, Ovidio e Joaquín são os únicos membros do clã Chapitos detidos nos Estados Unidos, que também procuram seus irmãos Iván Archivaldo e Jesús Alfredo.

