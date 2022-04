Adolescente de 12 anos assassinado em tiroteio em Nova York

Um adolescente de 12 anos foi assassinado a tiros quando estava sentado em um carro estacionado na quinta-feira à noite na cidade de Nova York

Um adolescente de 12 anos foi assassinado a tiros quando estava sentado em um carro estacionado na quinta-feira à noite na cidade de Nova York, informou a polícia, em mais uma evidência do aumento da violência com armas de fogo na maior na cidade.

Uma jovem de 20 anos, que estava no banco do motorista, também foi atingida por vários tiros e foi levada para um hospital. Uma menina de oito anos que estava na parte de trás do veículo saiu ilesa, segundo a polícia.

“No banco do passageiro, havia um menino de 12 anos que foi baleado várias vezes. Ele morreu na hora”, disse o chefe de polícia de Nova York, Michael Kemper.

Os três estavam em um automóvel aguardando para comprar comida no bairro do Brooklyn quando os tiros foram disparados pouco antes das 20H00 (21H00 de Brasília), informou Kemper.

A polícia não explicou se as vítimas eram alvos ou foram atingidas por balas perdidas.

A criminalidade na cidade de quase nove milhões de habitantes aumento consideravelmente desde 2020, de acordo com estatísticas oficiais, particularmente atos de violência com armas de fogo.

O prefeito de Nova York, o democrata Eric Adams, ex-policial que foi eleito com uma plataforma para combater o crime, incluindo a presença ilegal de armas, expressou consternação na quinta-feira à noite.

“Enquanto tivermos armas e um sistema de portas giratórias (prisões), continuaremos a ter cenas de crime como esta”, lamentou, em uma crítica a um sistema que na visão do prefeito estimula a reincidência.