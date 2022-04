Record e Globo mostram acidente de Rodrigo do BBB22 sem saber que era ele o passageiro do carro

Rodrigo Mussi sofreu o acidente na noite de quinta-feira (31) com um motorista de aplicativo

Eu fiquei em choque quando tive notícias no início da minha noite de que Rodrigo Mussi, o ex-BBB22 mais gato, tinha sofrido acidente de carro dentro de São Paulo. O muso estava fazendo uma corrida com um motorista de aplicativo e tudo indica que ele tenha dormido e colidiu o carro com um caminhão.

Cobertura ao vivo na Record (Foto: Reprodução)

Mas calma aí, minha gente. Globo e Record, que estiveram no local para cobrir o acidente, não citou o nome da vítima, tratando Rodrigo como “jovem de 25 anos”. Numa hora dessas todos já sabiam que o ex-BBB estava envolvido no acidente. Pelo amor, né gente.

Além de ser pauta por seu um acidente que interditou uma das faixas da Marginal Pinheiros, o acidente envolvia uma personalidade conhecida nas telinhas. Deixou a desejar na apuração dos fatos, isso sim.

Cobertura do acidente na Globo (Foto: Reprodução)

A pancada fez Rodigo ser arremessado do carro, que gerou um traumatismo craniano com necessidade de cirurgia ainda na noite de ontem. Amigos mais próximos e a família estão muito assustados com tudo, mas informam que ele saiu bem da cirurgia e deve ficar em observação pelas próximas 48h.

Esperava mais de vocês, hein Record e Globo. Uma matéria mais completa é dever do jornalismo. Ao Rodrigo e familiares desejo toda a força, tudo vai ficar bem e isso vai ser só um susto. Melhoras!