Acidentes com helicópteros nos EUA deixam 1 morto e 4 feridos

Os três tripulantes foram transportados para o hospital, dois deles com ferimentos nas costas e o terceiro, em condição estável

A queda de dois helicópteros em praias dos Estados Unidos neste sábado (19) deixou uma pessoa morta e ao menos quatro feridas, de acordo com informações da polícia local.

O primeiro acidente ocorreu em uma praia lotada de Miami Beach, na Flórida, por volta de 13h10 (15h10 em Brasília).

O helicóptero caiu no mar, perto de banhistas. Os três tripulantes foram transportados para o hospital, dois deles com ferimentos nas costas e o terceiro, em condição estável, segundo a polícia municipal informou no Twitter.

À rede americana NBC, um porta-voz do Corpo de Bombeiros afirmou que, se a queda tivesse ocorrido 50 metros mais perto da faixa de terra, o acidente teria deixado vítimas em massa.

A aeronave era do modelo Robinson R44, um dos helicópteros civis mais vendidos no mundo e que, segundo apuração do Los Angeles Times, tem maior taxa de acidentes mortais do que os demais.

Também no sábado, às 18h30 (23h30 em Brasília), um helicóptero da polícia que respondia a um chamado caiu em uma praia de Huntington Beach, na Califórnia. O oficial Nicholas Vella, veterano da corporação, morreu, e outro policial ficou ferido e está em condição estável, segundo o escritório local informou. Vella, ainda segundo a polícia, trabalhava há 14 anos como policial e deixa a esposa e uma filha.

Durante uma entrevista coletiva na noite do mesmo dia, o chefe de polícia de Huntington Beach, Eric Parra, disse que a aeronave caiu por razões ainda desconhecidas, mas que uma investigação já está em curso e que os helicópteros da polícia passam por revisão periódica.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) informou à mídia local que entrou na investigação dos acidentes junto ao Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.

A baixa segurança de voos com helicópteros ganhou maior projeção nos EUA após Kobe Bryant, considerado um dos maiores jogadores de basquete da história, e uma de suas filhas, Gianna, morrerem em um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia, em janeiro de 2020.

Incidentes envolvendo helicópteros mataram pelo menos 428 pessoas entre 2009 e 2018, segundo dados compilados pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes a pedido do jornal The Washington Post.